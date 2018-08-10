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İşgal ve kaçak avlanmaya şafak baskını

Kumkapı’daki eski balık halini terk etmeyen ve yasadışı su ürünleri avcılığı yapmaya devam eden teknelere şafak baskını yapıldı.

İHA | 10.08.2018 - 09:29..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetim ve baskına; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Liman Başkanlığı, İSKİ, Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve BEDAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı.

120 TEKNE ÇIKARILDI

Önceki gün saat 06.00’da yapılan baskın ve denetimlerde söz konusu alanı işgal eden irili ufaklı yaklaşık 120 tekne barınaktan çıkarılırken, bunlara ait yasadışı av araç-gereçlerine de el konuldu.

LİMANDA ELE GEÇİRİLENLER

Tamamen yasadışı olarak kullanılan limanda; büyük çoğunluğu Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olmadığı halde yasa dışı avlanan teknelere ait 2 bin 800 metre trol ağı, bin 900 metre halat, 16 adet trol kapısı ile sahipsiz ve parçalanmış ağlara el konuldu. El konulan av araçları içerisinde sahipli olanlarla ilgili olarak ilgilisi hakkında İPCK uygulanarak av araçları Yedd-i Emin olarak belirlenmiş noktalara teslim edildi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda işgalci durumunda bulunan 120 teknenin tamamı liman dışına çıkarılarak liman girişi Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzer bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasak avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

İşgal ve kaçak avlanmaya şafak baskını

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