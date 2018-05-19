İşgale karşı özgürlük mücadelesinin başlangıcı

Zengin içeriklerle aylık olarak okuyucularıyla buluşan Kafa dergisi, bu ay Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda Hanım'ı kapağına taşıdı.

Derginin yeni sayısında, İlber Ortaylı’nın kaleminden 19 Mayıs’ın tarihteki önemi yer alıyor.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NIN FİİLİ BAŞLANGICI..."

Ortaylı yazısına; "Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi olarak Bandırma Vapuru’yla yapılan yolculuk sonrası Samsun'a çıkışı, Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilir.'' diyerek başlıyor.

''TÜRKİYE'DEKİ SİVİL DİRENİŞ BAŞLAMIŞTIR''

"19 Mayıs 1919’da Türkiye’deki sivil direniş başlamıştır" diyen Ortaylı, "Bu yıl 19 Mayıs’ta Kurtuluş Savaşı dediğimiz direniş harbinin 99’ıncı yılını kutlayacağız. 1. Dünya Harbi’nin mağlupları arasında hiçbirinin parlak bürokrasileri ve komuta kademeleri böyle bir direnişe giremedi. Aksine Almanya blokunun yaptığı gibi, haksızlıkların acısını başka uluslara ve gruplara haksızlık yaparak çıkarmak istediler." ifadelerini kullandı.

DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİĞİ TARİH: 19 MAYIS

Prof. Ortaylı devamında şunları ekledi; ''19 Mayıs aslında devletin geleneğini, gücünü gösterdiğinin kanıtıydı, bu gerçektir. Ama bir yenilik vardır; Türkiye tarihinde vatandaşın sivil girişimi de başlamıştı.''

DEVAMI BAYİDE..

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