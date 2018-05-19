taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,73
PETR
78,6700

İşgale karşı özgürlük mücadelesinin başlangıcı

İlber Ortaylı, Kafa dergisinin Mayıs sayısında, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışını kaleme aldı.

Özel Haber | 19.05.2018 - 10:35..
  1. Haberler
  2. Tarih

Zengin içeriklerle aylık olarak okuyucularıyla buluşan Kafa dergisi, bu ay Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda Hanım'ı kapağına taşıdı.

Derginin yeni sayısında, İlber Ortaylı’nın kaleminden 19 Mayıs’ın tarihteki önemi yer alıyor.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NIN FİİLİ BAŞLANGICI..."

Ortaylı yazısına; "Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi olarak Bandırma Vapuru’yla yapılan yolculuk sonrası Samsun'a çıkışı, Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilir.'' diyerek başlıyor.

''TÜRKİYE'DEKİ SİVİL DİRENİŞ BAŞLAMIŞTIR''

"19 Mayıs 1919’da Türkiye’deki sivil direniş başlamıştır" diyen Ortaylı, "Bu yıl 19 Mayıs’ta Kurtuluş Savaşı dediğimiz direniş harbinin 99’ıncı yılını kutlayacağız. 1. Dünya Harbi’nin mağlupları arasında hiçbirinin parlak bürokrasileri ve komuta kademeleri böyle bir direnişe giremedi. Aksine Almanya blokunun yaptığı gibi, haksızlıkların acısını başka uluslara ve gruplara haksızlık yaparak çıkarmak istediler." ifadelerini kullandı.

DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİĞİ TARİH: 19 MAYIS

Prof. Ortaylı devamında şunları ekledi; ''19 Mayıs aslında devletin geleneğini, gücünü gösterdiğinin kanıtıydı, bu gerçektir. Ama bir yenilik vardır; Türkiye tarihinde vatandaşın sivil girişimi de başlamıştı.''

DEVAMI BAYİDE..

Yazının tamamını okumak ve derginin içindeki diğer zengin içeriklere ulaşmak için bayinizden KAFA Dergi'yi hemen isteyin...

İşgale karşı özgürlük mücadelesinin başlangıcı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin
Bugün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ün gençlere hediyesiydi. Peki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile gençlik ve spor bayramının ne gibi bağlantısı vardı?
19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin
Bugün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ün gençlere hediyesiydi. Peki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile gençlik ve spor bayramının ne gibi bağlantısı vardı?
Bulgaristan’dan kaçırılan Isparta gülü
Türkiye’nin birçok bölgesinden sonra geç de olsa ‘gül’ ile buluşan Isparta’nın çileli, çok ilginç bir öyküsü var.
Yalı kazasının iç yüzü #tarih'te
Anadoluhisarı’ndaki Hekimbaşı Yalısı'na çarpan yük gemisi, boğazlardan güvenli geçiş ve Montrö Sözleşmesi’ni tekrar gündeme taşıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Parma Serie A'ya döndü

Parma Serie A'ya döndü

13
İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

69
Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

54
Cinderes halkı güvenle sokakta

Cinderes halkı güvenle sokakta

26
Bursa'da katliam: 4 ölü

Bursa'da katliam: 4 ölü

57
CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

84
Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM