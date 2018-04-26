taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.713
USD
4,0735
EURO
4,9624
ALTIN
173,58
PETR
74,3100

İshak Paşa Sarayı'na çevre düzenlemesi yapılacak

Osmanlı'nın Anadolu'daki en nadide eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı, 9 milyon liraya mal olacak çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerini büyüleyecek.

AA | 26.04.2018 - 10:50..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
İshak Paşa Sarayı'na çevre düzenlemesi yapılacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığının çevre düzenlemesi projesiyle yeni bir ihtişama kavuşarak turizme önemli bir katkı sağlayacak.

DOĞU'NUN GÖRKEMLİ YAPITI

Osmanlı'nın Anadolu'daki en önemli eserlerinden ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Medeniyetler geçidi' olarak nitelendirilen bölgede Lale Devri'nde inşa edilen ve ülkede Topkapı'dan sonra en büyük saray olan yapının, gerçekleştirilen çeşitli düzenlemeler ve yapılacak olan çevre düzenlemesi ile ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

İshak Paşa Sarayı'na çevre düzenlemesi yapılacak

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, geçen yıl bazı sıkıntılar nedeniyle sarayın yeteri kadar turist ağırlayamadığını ifade ederek, bu yıl sezona daha iddialı girdiklerini söyledi.

"ÇEVRE DÜZENLEMESİYLE DAHA ÇOK TURİST GELECEK"

Henüz turizm sezonuna girmemelerine rağmen ziyaretçi sayısında geçen yıllara oranla yüzde 100'lük artış yaşadıklarını aktaran Bulut, "Son 2 ayda 15 bin ziyaretçi ağırladık. Sezonun açık olmadığı bir dönem olmasına rağmen bu rakamı yakaladık. Bu sene inşallah İshak Paşa Sarayı'nın 200 binin üzerinde bir ziyaretçi potansiyeli olacağını tahmin ediyorum. Bu çevre düzenlemesi ile de bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.

İshak Paşa Sarayı'na çevre düzenlemesi yapılacak

"SARAYDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Muhsin Bulut, "Sarayda restorasyon anlamında ciddi çalışmalar yaptık ama çevre düzenlemesiyle ilgili de ciddi çalışma yapmamız gerekiyordu. Bunun için Valiliğimiz İl Özel İdaresince projesi hazırlandı, kuruldan geçti ve ihalesi yapıldı. İnşallah birkaç gün içerisinde sarayın çevre düzenlemesi ve peyzajını yapacağız. Projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen yaklaşık 9 milyon liralık projedir. İshak Paşa Sarayı'nın çevresindeki çakıl taşları, düzensiz yollar ve sarayın önündeki taşlama merkezi yeniden düzenlenecek. Bu çalışmalarla saray, yeni silueti ile ziyaretçilerini karşılayacak" şeklinde ekonuştu.

İshak Paşa Sarayı'na çevre düzenlemesi yapılacak

SARAY HER GÜN AÇIK OLACAK

Saray daha önce pazartesi günleri kapalıydı. İshak Paşa Sarayı artık pazartesi günleri de turizme hizmet edecek. Saray, mevsim şartlarına göre gün doğumundan batımına kadar açık tutulacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
500 öğrenci aynı anda resim yaptı
Ardahan'da Usta'dan Çocuğa Çocukla Dünyaya Aldı proje kapsamında 23 Şubat ilkokulunun ev sahipliği ile resim şenliği düzenlendi.
Yılmaz Gruda: Tiyatro benim için sevdadır
Tiyatro sanatçısı Yılmaz Gruda, tiyatronun kendisi için vazgeçilmez bir sevda olduğunu söyledi.
Çanakkale Destanı sergisi kapılarını açtı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanılan Çanakkale Destanı sergisi izlenime sunuldu.
Şerefiye Sarnıcı ziyaretçilere açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Şerefiye Sarnıcı, kapılarını açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

16
YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

53
Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı

Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı

123
Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi

Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi

57
Kılıçdaroğlu Kemal Derviş'i aday yapmayı düşünüyor

Kılıçdaroğlu Kemal Derviş'i aday yapmayı düşünüyor

176
Volkan Demirel: Adaletli bir karar çıktı

Volkan Demirel: Adaletli bir karar çıktı

51
Malkoç Süalp'ın yeni aşkı kendisinden 13 yaş büyük

Malkoç Süalp'ın yeni aşkı kendisinden 13 yaş büyük

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM