İshak Paşa Sarayı'na çevre düzenlemesi yapılacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığının çevre düzenlemesi projesiyle yeni bir ihtişama kavuşarak turizme önemli bir katkı sağlayacak.

DOĞU'NUN GÖRKEMLİ YAPITI

Osmanlı'nın Anadolu'daki en önemli eserlerinden ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Medeniyetler geçidi' olarak nitelendirilen bölgede Lale Devri'nde inşa edilen ve ülkede Topkapı'dan sonra en büyük saray olan yapının, gerçekleştirilen çeşitli düzenlemeler ve yapılacak olan çevre düzenlemesi ile ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, geçen yıl bazı sıkıntılar nedeniyle sarayın yeteri kadar turist ağırlayamadığını ifade ederek, bu yıl sezona daha iddialı girdiklerini söyledi.

"ÇEVRE DÜZENLEMESİYLE DAHA ÇOK TURİST GELECEK"

Henüz turizm sezonuna girmemelerine rağmen ziyaretçi sayısında geçen yıllara oranla yüzde 100'lük artış yaşadıklarını aktaran Bulut, "Son 2 ayda 15 bin ziyaretçi ağırladık. Sezonun açık olmadığı bir dönem olmasına rağmen bu rakamı yakaladık. Bu sene inşallah İshak Paşa Sarayı'nın 200 binin üzerinde bir ziyaretçi potansiyeli olacağını tahmin ediyorum. Bu çevre düzenlemesi ile de bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.

"SARAYDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Muhsin Bulut, "Sarayda restorasyon anlamında ciddi çalışmalar yaptık ama çevre düzenlemesiyle ilgili de ciddi çalışma yapmamız gerekiyordu. Bunun için Valiliğimiz İl Özel İdaresince projesi hazırlandı, kuruldan geçti ve ihalesi yapıldı. İnşallah birkaç gün içerisinde sarayın çevre düzenlemesi ve peyzajını yapacağız. Projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen yaklaşık 9 milyon liralık projedir. İshak Paşa Sarayı'nın çevresindeki çakıl taşları, düzensiz yollar ve sarayın önündeki taşlama merkezi yeniden düzenlenecek. Bu çalışmalarla saray, yeni silueti ile ziyaretçilerini karşılayacak" şeklinde ekonuştu.

SARAY HER GÜN AÇIK OLACAK

Saray daha önce pazartesi günleri kapalıydı. İshak Paşa Sarayı artık pazartesi günleri de turizme hizmet edecek. Saray, mevsim şartlarına göre gün doğumundan batımına kadar açık tutulacak.