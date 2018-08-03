Türkiye'nin en doğu sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'na ilgi her geçen gün artıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi saray, Doğu Anadolu bölgesinin en gözde turizm alanları arasında bulunuyor.

MEDENİYETİN BEŞİĞİ

Tarihte medeniyetler beşiği olarak anılan bölgedeki birçok tarihi eserin arasında ilk sıralarda yer alan İshak Paşa Sarayı, her geçen gün ününü ve ziyaretçi sayısını arttırıyor.

İshak Paşa Sarayı'na ilgi artıyor VİDEO







"ZİYARETÇİ ARTIŞI VAR"

Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, İshak Paşa Sarayı'nın bölge için oldukça büyük bir önem taşıdığını söyledi. Sarayla ilgili bilgi veren Erkan Kösedağ, "Saray, yüksek ve hakim tepede kurulmuş, 7 bin 600 metrekarelik bir alana sahip, bin 784 yılında İkinci İshak Paşa tarafından tamamlanmış. Geçtiğimiz yıllara oranla saraya ciddi anlamda ziyaretçi akışı var. Gerek yerli gerekse yabancı turistlerin Doğubayazıt ilçemize kafileler halinde gelerek saraya gösterdikleri ilgi bizi hayli memnun ediyor. Bölgeye gelen turistler özellikle İshak Paşa Sarayı'nı görmek istiyor." dedi.

UNESCO İLE GELEN İLGİ ARTIŞI

Erkan Kösedağ, İshak Paşa Sarayı'na UNESCO listesine alınmasıyla ilginin daha da arttığını aktararak, "UNESCO'nun geçici listesine alınmasının ardından saraya olan ilgi beklenilenden çok daha fazla arttı. Bu ilginin her geçen gün artarak devam etmesi de bize memnuniyet veriyor. Daha fazlası olacak, buna inanıyoruz. Henüz İshak Paşa Sarayı'nı görmemiş herkese mutlaka görmelerini öneriyoruz. Hakikaten görülmesi gereken müthiş bir şaheser." diye konuştu.



