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İş hanını çişini yaparken attığı sigara yakmış

Antalya'da içinde 3 katlı işhanını kül eden yangına, alkol aldıktan sonra çişini yaparken çay ocağına sigara izmaritini atan G.Ç.'nin neden olduğu belirlendi.

DHA | 16.01.2018 - 15:23..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde 9 Ocak'ta bünyesinde giyim firması, restoran ve kafe gibi iş yerleri bulunan 3 katlı iş hanından duman çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

3 KATLI İŞ HANI YANDI

Belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, iş hanı alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, maddi zarar meydana geldi.

İş hanını çişini yaparken attığı sigara yakmış

ALEVLERİ GÖRDÜ, GERİ DÖNMEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Özel bir ekiple günlerce kameraları inceleyen ekipler, olay gecesi yakın bir bölgede arkadaşıyla alkol alan G.Ç.'nin yangına yol açtığını tespit etti. G.Ç.'nin iş hanının arkasına gittiği, burada çişini yaparken sigara izmaritini çay ocağına doğru attığı, alevler çıktığını görmesine rağmen geri dönmediği belirlendi.

"SÖNER SANDIM, SÖNMEMİŞ"

Operasyon düzenleyen polis, G.Ç. ile arkadaşını gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. G.Ç'nin polise, "Söner diye düşünmüştüm. Ancak sönmemiş." dediği ortaya çıktı.

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