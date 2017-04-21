Işık ihlali kazası ucuz atlatıldı

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Caddesi ile Mevlana 1. Caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Suriyeli komşunu doğuma götüren Hasip Bayram yönetimindeki 38 KC 387 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 02 AB 061 plakalı Yasemin Uygun Karadeniz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddeti ile sürüklenen 02 AB 061 plakalı otomobil, sinyalizasyon direğini eğip altına aldı. Kazada bu araçta bulunan Leyla Karadeniz yaralandı. Leyla Karadeniz, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücü Hasip Bayram'ı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.