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Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi

İstanbul’un ışıklandırılan tarihi yapıları, rengarenk ışıklarıyla görsel şölen oluşturuyor.

İHA | 09.11.2018 - 10:09..
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Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi

Geçmişten bugüne taşıdıkları tarihi ve kültürel değerle her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın ziyaret ettiği megakentin önemli tarihi yapılarının aydınlatma sistemleriyle ışıldayan gece görüntüleri görenleri hayran bırakıyor.

Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Enerji AŞ’nin yaptığı mimari aydınlatmalarla kararan gökyüzünde parlayan yapılar muhteşem manzaralarıyla görenlerin ilgi odağı oluyor. Mimari yapıların akşam karanlığında parlayan eşsiz görüntüleri ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle Beyazıt Yangın Kulesi, Galata Kulesi, Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Köprüsü’nün aydınlatmasıyla oluşan görsel şölen önüne serildi.

Bu kapsamda İstanbul’da 51 nokta farklı renklerle ışıklandırılıyor. Yapıldıkları dönemden bugüne ulaşan mimari yapılarıyla geçmişin tarihi dokusunu yansıtan eserlerin aydınlatabilmesi için önce sistemler tarihi yapılara kutuluyor. Tarihi yapıya zarar vermeden herhangi bir çakma işlemi olmadan yerleştirilen aydınlatma malzemeleri sayesinde yapılar sıcak renklerle aydınlatılıyor.

Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi

“51 ESERLE DEVAM ETMEKTEDİR”

Mimari aydınlatma çalışmasına 2010 yılında başladıklarını ifade eden Enerji AŞ’de Aydınlatma Mühendisi olarak görev yapan Fatih İnci, “51 eserle devam etmektedir. Amacımız yapının estetiğini, mimari detaylarını ortaya çıkarmak ve kente ekstra değer katan bir hizmet vermektir. Süleymaniye Cami, Mimar Sinan’ın eserlerinden olan Büyükçekmece Taşköprü, Küçükçekmece’de Taşköprü, Beyazıt Yangın Kulesi, Galata Kulesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Cami’nin mimari aydınlatma işine devam etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi

“VATANDAŞLARDAN DA GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ”

Önceliklerinin tarihi eserin zarar görmemesi olduğunu ifade eden ve çalışmaların tarihi doku korunarak sürdüğüne dikkat çeken İnci, “Mimari aydınlatma bir ihtiyaç neticesinde doğmuştur. Yaşamın gece de devam etmesi mimari eserlerin gece de algılanması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu kapsamda İstanbul’da camilerimizi ve tarihi eserlerimizi aydınlatarak insanlarımıza hizmet veriyoruz, vatandaşlardan da güzel tepkiler alıyoruz. Her eser için özellikle farklı çalışıyoruz. Kullandığımız renkler sıcak renkler, bunlar hem tarihi eserlerin tarihi dokusuna zarar vermeyen hem de insanların beğendiği tonlar. Süleymaniye Camii’ni yaparken İtalyan danışmanlardan destek aldık. Çakma ya da sabitleme gibi bir durumumuz yok.” dedi.

Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi

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