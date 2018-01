Işıl ışıl ve sağlıklı saçlar artık hayal değil

Işıl ışıl parlayan, gür saçlar her kadının hayalini oluşturuyor kuşkusuz. Ancak hatalı beslenme alışkanlıkları veya saçlara uygulanan bazı işlemler; dökülmesine, kırılmasına ve mat bir görünüme bürünmesine neden olabiliyor.

UZAMA HIZI YAVAŞLIYOR

Örneğin dengesiz beslenmek veya çok düşük kalorili diyetler uygulamak, saç kalitesini düşürüyor ve uzama hızını yavaşlatıyor. Uzun süre çok kısıtlı diyetler yapan kadınlarda saç dökülmesi veya renkte matlaşma, en sık rastlanan sonuçlardan birini oluşturuyor. Bununla birlikte, yetersiz protein alımı, biyotin, çinko, demir yetersizliğine bağlı olarak da saçlar dökülmeye başlayabiliyor.

TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Işıl ışıl parlayan, sağlıklı ve gür saçlara tekrar kavuşmak aslında çok da zor değil. Üstelik bunun için gün içerisinde her bir besin grubuna yer vermek ve bazı besinleri sofradan eksik etmemek, çoğu zaman yeterli geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, güçlü ve sağlıklı saçlar için düzenli olarak tüketilmesi gereken besinleri anlattı.

YUMURTA

Yumurtanın, eşsiz protein içeriğinin yanında B12, biyotin, çinko ve demir gibi kaynaklardan da oldukça zengin olması nedeniyle sağlıklı saçlar için çok önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Torluoğlu, “Protein, B12, çinko ve demir, doku onarımı ile saçların sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Sağlıklı saçlar için yumurtayı haftada 3-4 kez, 1 adet haşlanmış olarak veya omlet şeklinde yemeye özen gösterin.” diye konuştu.

HAVUÇ

Havucun saç derisinin sağlığını destekleyen A vitamini açısından oldukça zengin bir besin olduğunu dile getiren Torluoğlu, “Saç derisi desteklendiğinde, zarar görmüş saç yapısı onarılıyor ve esneklik sağlanıyor. Gün içerisinde yemeklerde veya salatalarda düzenli olarak kullanmanızda fayda var.” şeklinde konuştu.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, “Lahana, brokoli, ıspanak, nane, roka, tere ile maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan folik asit, saçlara canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor. Bu sebzeler folik asidi en fazla çiğ olarak tüketildiklerinde barındırıyorlar. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde folik asidin aşırı kaybını önlemek için pişireceğiniz zaman çok az su ilave edin, mümkünse kendi suyu ile pişirin. Her gün düzenli olarak bu besinlerden birini, salata veya yemek olarak tüketmeyi alışkanlık haline getirin.” dedi.

YAĞLI TOHUMLAR

Her gün düzenli olarak badem veya fındık tüketilmesini öneren Torluoğlu, “Fındık, ceviz, badem ile kaju, fıstığı gibi yağlı tohumlar içeriklerinde yüksek oranda barındırdıkları E vitamini sayesinde kan dolaşımını hızlandırıyor ve saçların beslenmesine katkı sağlıyor. Her gün düzenli olarak tüketeceğiniz 10-15 adet badem veya fındık, kaju fıstığı, fıstık ya da 2 adet tam ceviz saçlarınızın beslenmesine katkı sağlıyor. Bu sayede saç nemini koruyor ve matlaşmanın önüne geçiliyor.” ifadelerine yer verdi.

AVOKADO

Avokadonun saç bakımında önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, “B5 vitamininden oldukça zengin bir kaynak olan avokado, bu içeriği sayesinde saçların güçlenmesini ve daha kolay uzamasını sağlıyor. Ancak avokadonun yağ oranı yüksek bir meyve olduğunu unutmayın ve günlük olarak yarım avokado tüketiminin üzerine çıkmayın.” uyarılarında bulundu.

KURU BAKLAGİLLER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, “Kuru fasulye, mercimek, nohut gibi kuru baklagiller içeriklerinde barındırdıkları demir, çinko ve biyotinle saçların güçlenmesine yardımcı oluyor, yağ üretimini dengeleyerek saçların dökülmesini önlüyor. Haftada 2-3 kez, 6-8 yemek kaşığı kadar kuru baklagiller tüketmeyi ihmal etmeyin.” dedi.

TAM TAHIL EKMEĞİ

Tam tahıllı ekmeğin saç köklerini beslediğini açıklayan Torluoğlu, “Folattan oldukça zengin bir kaynak olan tam tahıllı ekmeği her gün enerji ihtiyacınıza göre düzenli olarak tükettiğinizde saç kökleri besleniyor ve saçlarınız daha sağlıklı bir şekilde uzamaya başlıyor.” diye konuştu.

KIRMIZI ET

Kırmızı etin içeriğindeki demir sayesinde saç köklerinin beslenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, “Bu sayede saç dökülmesi engelleniyor, saçlardaki kuruluğun ve matlığın önüne geçiyor. Saçlarınız için haftada 2-3 kez kırmızı et tüketmenizde fayda var. Ancak kırmızı et yağ oranı yüksek bir hayvansal kaynak olduğu için et içeren yemeklere yağ ilave etmemeye dikkat edin.” ifadelerini kullandı.