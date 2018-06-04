Işıl Reçber: Genç yaşta doğru adamı buldum

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber çifti, 1995'te aşk yaşamaya başlamış, 1997'de nikah masasına oturmuştu. Tanıştıklarında Işıl Reçber 17, Rüştü 22 yaşındaydı. Çift geçen gün evliliklerinin 21. yıldönümünü kutladı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Işıl Reçber duygularını şöyle dile getirdi: ''Genç yaşta aşkı ve doğru adamı bulduğum için çok şanslıyım. Erken evlenmekten hiç pişman olmadım. Rüştü ile birlikte büyüdük. Birbirimize olan güvenimizi, inancımızı, sevgimizi, heyecanımızı hiç yitirmedik.''

Reçber çiftinin, Tuvana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var.