Işıl Reçber Gül Gölge'yi ima etti

Gül Gölge ile Elif Gönlüm arasındaki savaş, Işıl Reçber'e de sıçradı. Reçber, bu kavgada Gölge'nin eşi Kerem Gönlüm'e mesaj attığını iddia eden Elif Hanım'ın yanında durmuştu.

Eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber

Geçtiğimiz gün ise Reçber'in yıllar öncesine ait fotoğrafları basına yansıdı ve hakkında estetik ameliyat olduğu haberleri çıktı.

"DOĞRUNUN YANINDAYIM"

Estetik iddiasına ateş püsküren Işıl Reçber, şu sözleriyle Gül Gölge'yi işaret etti: "Oynanmış halleriyle basına yollanan fotoğraflarla kimin nereye varmak istediği ortaya çıkacak. Doğrucu davutluğumla birilerini rahatsız ettim demek! Doğruyu söylemeye ve doğrunun yanında olmaya devam edeceğim."