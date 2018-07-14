taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

İsim değişikliği için gitti asker kaçağı olduğu ortaya çıktı

Çizgi film karakteri Cedric'e benzetilince ismini de karakter ile aynı yapmak için mahkemeye başvuran gencin, kimlik kontrolünde asker kaçağı olduğu tespit edilince askerlik şubesine teslim edildi.

İHA | 14.07.2018 - 17:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'da yaşayan Ercan Şentürk arkadaşları ve yakın çevresi tarafından Belçikalı karikatürist Raoul Cauvin tarafından yazılmış ve Laudec tarafından çizgiye aktarılmış bir çizgi dizi karakteri olan Cedric'e benzetilince isim değişikliği için kolları sıvadı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne isim değişikliği talebi ile başvuran Şentürk'ün almak istediği isim adliye personelini hayrete düşürdü.Ercan ismini Cedric olarak değiştirmek isteyen gencin dava açma talebi kabul edildi ve işlemleri yapılmak üzere kimlik bilgileri istendi.

İsim değişikliği için gitti asker kaçağı olduğu ortaya çıktı

Şentürk'ün Ulusal Yargı Ağı ve Bilişim Sistemleri (UYAP) üzerinden yapılan kimlik sorgusunda asker kaçağı olduğu fark edildi. Adliye koruma büro amirliğine konuyla ilgili bilgi verilmesiyle mahkemeden alınan Şentürk askerlik şubesine teslim edildi.

MAHKEMEYE KATILMAZSA DOSYA KAPANACAK

Şentürk'ün isim değişikliği talebi ile açmak istediği davanın ilk celsesi 12 Temmuz Perşembe günü görüldü. Mahkemeye katılmayan Şentürk'ün yapılacak ikinci celseye katılmaması durumunda isim değişikliği için yatırdığı harç artacak ve üçüncü celseye de katılmadığı takdirde dosyası kapanacak.

İsim değişikliği için gitti asker kaçağı olduğu ortaya çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

324
Adnan Oktar'a destek eylemi

Adnan Oktar'a destek eylemi

545
Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

167
Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

245
Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

243
Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

89
Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM