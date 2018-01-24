Türkiye-Kıbrıs isimli anne-oğul

Sivas'ta dünyaya gelen Türkiye Demiray ile oğlu Kıbrıs Demiray, isimleriyle duyanları şaşırtıyor.

Anne ve oğlu isimlerinden dolayı yıllardır evde, sokakta, sosyal medyada, yolculukta tebessüm ettiren diyaloglarla karşılaşıyor.

Şimdi Mersin'de bir kızıyla yaşayan 3 çocuk annesi Türkiye Demiray ve bir kamu kurumunda çalışan oğlu Kıbrıs Demiray, isimlerinin hikayelerini anlattı.

"YAVRU VATAN OLSUN"

Annesinin isminin Türkiye, kendisinin isminin de Kıbrıs olmasından gurur duyduğunu söyleyen oğul Demiray, "Birçok şeyler yaşadık. Bu isimler konur mu konmaz diye. Ben dünyaya geldiğimde de benim babam da devlet memuruydu. O zaman arkadaşlarıyla beraber babam otururken, haber geliyor. Gözünüz aydın işte Türkiye doğurdu, Türkiye'nin çocuğu oldu diye. Babamlar da ne olduğunu sormuş tabi ki. Türkiye doğurdu, yavru vatan oldu demişler. Olur mu öyle şey demişler. Oldu, yavru vatan dünyaya geldi. O zaman ismi ne olsun diyorlar, yavru vatan olsun. Türkiye doğurursa ne olur Kıbrıs olur diyorlar ve kayıta öyle geçiyorlar." diye konuştu.

"VÜCUDUMDA KIBRIS HARİTASINA BENZEYEN DOĞUM LEKESİ VAR"

İsimleriyle her yerde anıldıklarını kaydeden Demiray, "Bir de vücudumun sol koltuk altı tarafında anadan doğma bir leke olarak Kıbrıs haritası şeklinde bir doğum lekesi var. Bu da Allah vergisi. Bununla da gurur duyuyorum. Kıbrıs'a da bir kere gittim." ifadelerini kullandı.

İsmiyle alakalı birçok ilginç anısı olduğunu kaydeden Demiray, "Bir gün iş yerindeyken işlem yaptırmaya gelen bir vatandaşa görevliler, ‘sen Kıbrıs’a gideceksin, senin işini o halledecek’ demiş. Vatandaş da korkarak, ‘ya benim ne işim var Kıbrıs’ta. Ben Türk’üm bu iş burada hallolmayacak mı?’ diye sormuş. Sonra benim yanıma getirdiklerinde her şeyi anladı." dedi.

"TÜRKİYE AŞIĞIYIM"

Türkiye Demiray ise isminden çok memnun olduğunu, Türkiye aşığı olduğunu söyledi. Türkiye için her türlü mücadeleyi verebileceğini söyleyen Demiray, "Cesurum, bugün askere alsalar ben bu yaşta giderim, Türkiyem için savaşırım. Bayrağıma aşığıyım. Keşke okusaydım yüksek bir mimar olsaydım, keşke bir Cumhurbaşkanı olsaydım, insanları bir yönetseydim. Ben fazla okul okuyamadım. Temizliği, çevreyi, insanları seviyorum. Kimse kimseyi ayırt etmesin. Türkü, Kürdü, Alevi, Sünni diye bir şey olmasın. Hepimiz kardeşiz." şeklinde konuştu.

"İSMİMİ ÇOK SEVİYORUM"

İsmini babasının koyduğunu belirten Demiray, "Babam, birçok savaş görmüş ve birkaç kez ailesini savaşlarda kaybetmiş. En son Kurtuluş Savaşı öncesinde annemle tanışmış ve annem bana hamileyken Kurtuluş Savaşı’na gitmiş. Savaşta kendisine söz vermiş, ‘eğer topraklarımız kurtulursa, Türkiye özgürlüğüne kavuşursa doğacak çocuğumun ismini Türkiye koyacağım’ diye. Sonra savaş bittikten sonra geliyor ve adımı Türkiye koyuyor. Ben ismimi çok seviyorum. İsmimi taşımak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.