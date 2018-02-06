Işın Çelebi'nin 'Dünyanın Şu Haline Bak' kitabı raflarda

Işın Çelebi, Dünyanın Şu Haline Bak adlı kitabında küreselleşme ve dijitalleşme devriminden başlayarak dünyadaki ekonomik krizlerden, ortaya çıkabilecek ihtimallere kadar birçok konudan bahsediyor.

Yaşanan savaşların nedenlerinden sonuçlarına kadar, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik göstergelere dair bilgileri içeren Dünyanın Şu Haline Bakyapılmış olan ve yapılmaması gereken hataları gözler önüne seriyor.

“Dünyadaki globalleşmenin başarısızlıkları da mevcut.” Diyen Işın Çelebi 31 Aralık’a kadar dünyadaki ve Türkiye’deki tüm gelişmeleri takip ederek güncel bir kitap hazırladı. Işın Çelebi Dünyanın Şu Haline Bak kitabının eksiksiz olması içinse 30 ülke gezerek masa kitabı yerine bir saha kitabına imza atıyor.

Yazar: Işın Çelebi

Yayınevi: Alfa Yayınları

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 235

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