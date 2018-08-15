Işın Karaca: Dövizle ilgili espri yapmayın lütfen

Dövizdeki yükselişle ilgili sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımların maksadını aştığını düşünen Işın Karaca, sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

"BİRLİK ZAMANI"

Karaca, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine şöyle seslendi “Son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanma dalga konusu olmamalı! Birliğimiz, beraberliğimiz bu ekonomik savaşın üstesinden gelmemize sebep olacaktır… Birlik zamanı… Naçizane fikrim yerli üretim ve malları tüketim zamanı. Biz her şeyin üstesinden gelebilecek potansiyeli taşıyan bir toplumuz…”