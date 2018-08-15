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Işın Karaca: Dövizle ilgili espri yapmayın lütfen

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından dövizle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 12:27..
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Dövizdeki yükselişle ilgili sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımların maksadını aştığını düşünen Işın Karaca, sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

Işın Karaca: Dövizle ilgili espri yapmayın lütfen

"BİRLİK ZAMANI"

Karaca, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine şöyle seslendi “Son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanma dalga konusu olmamalı! Birliğimiz, beraberliğimiz bu ekonomik savaşın üstesinden gelmemize sebep olacaktır… Birlik zamanı… Naçizane fikrim yerli üretim ve malları tüketim zamanı. Biz her şeyin üstesinden gelebilecek potansiyeli taşıyan bir toplumuz…”

Işın Karaca: Dövizle ilgili espri yapmayın lütfen

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