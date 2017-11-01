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Işın Karaca: Kızımı bankamatik olarak görüyordu

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızının babası eski eşi Sedat Doğan hakkında bir açıklama daha yaptı.

01.11.2017 - 08:05
  1. Haberler
  2. Magazin

Işın Karaca: Kızımı bankamatik olarak görüyordu

Kanal D’nin, sunuculuğunu ünlü manken Özge Ulusoy’un yaptığı program Magazin D’ye ünlü sanatçı Işın Karaca bağlandı.

"KIZIMI BEN GÖTÜRÜYORDUM"

Sedat Doğan ile ilgili hakkında çıkan iddialara Magazin D’de açıklık getiren ünlü sanatçı “İlk ve son kez konuşup bu konuyu kapatmak istiyorum. Boşandığımız güne kadar ben kızımı hep kendim aldım götürdüm. Boşandıktan sonra kimse beni aramadı.

"KIZIMA HARCASIN DİYE VERDİĞİM PARAYI YİYORDU"

Kızıma harcaması için cebine para koyuyordum, adam gece çocuğu bırakıp gece kulübünden çıkıyordu. Bir süre sonra hiç almamaya başladı ve ne zaman ki kızımı bankamatik olarak görmeye başladığı an avukatımı arayarak dava açtım.

"ÇOCUK ALLAH'IN EMANETİDİR"

Sedat Doğan kızına babalık yapmıyor. Çocuk Allah’ın emanetidir, emanete sahip çıkacaksın. Dilerim ki bu konu hemen kapanır.” dedi.

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