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Işın Karaca: Talat Bulut'a tacizi konduramıyorum

Ünlü sanatçı Işın Karaca, taciz iddiaları ile gündeme gelen Talat Bulut ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 07:20..
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Işın Karaca: Talat Bulut'a tacizi konduramıyorum

Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Bir bir projeleri iptal olan ve ünlü isimlerden büyük tepki alan ünlü oyuncuyla ilgili Işın Karaca’da konuştu.

"TALAT BULUT'U ÇOK SEVERİM"

Geçtiğimiz gün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca Talat Bulut’un taciz iddiaları hakkında konuştu. Karaca, Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, "O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftira mı hiçbirimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiçbirimiz bilmiyoruz. Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor. Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur, felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulut'u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.

"BUNUN REKLAMINI YAPMAYACAKSIN"

Hande Ataizi’nin Talat Bulutla ilgili taciz iddialarına ise Işın Karaca, "Cam serada oturanlar taş atmamalı. Suçluluğu kanıtlanmamış bir insan üzerinde böyle bir şey yapmak kendine reklam yapmaktır. Hepimiz yeri gelince susmasını biliyoruz. Reklam yapmanın bir anlamı yok çünkü. Susacaksın, sonra çanak senin kafanda kırılıyor. Kendi gözümle görmeden inanmam" şeklinde konuştu.

Işın Karaca: Talat Bulut'a tacizi konduramıyorum

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