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Işın Karaca kızının soyadını değiştirdi

Sedat Doğan'ın yeni hayatı Işın Karaca'yı harekete geçirdi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 09:17..
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Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturmuş ve aynı yıl kızları Mia dünyaya gelmişti. İkili evliliklerini yürütemedi ve 2013 yılında resmi olarak ayrıldılar.

Işın Karaca kızının soyadını değiştirdi

BREZİLYA'DA TUTUKLANDI

Aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu bir çok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya'ya gitti. Doğan yıllar sonra Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ailesiyle sorunlar yaşamaya başlayan ve her geçen gün biraz daha batağa saplanan Sedat Doğan'ın durumu Işın Karaca'yı harekete geçirdi. Işın Karaca geçtiğimiz günlerde kızları Mia'nın soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Işın Karaca kızının soyadını değiştirdi

"KIZIM BABASININ SOYADINI TAŞIMASIN"

Ünlü popçunun 'Kızım babasının soyadını taşımasın' diyerek açtığı dava kabul edildi. 6 yaşındaki Mia'nın 'Doğan' olan soyadı dün itibarıyla 'Karaca' olarak değiştirildi.

Işın Karaca, verdiği bir röportajda "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende." demişti.

Işın Karaca kızının soyadını değiştirdi

Işın Karaca kızının soyadını değiştirdi

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