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Işın Karaca'dan Sedat Doğan açıklaması

Işın Karaca, kızı Mia’nın babası Sedat Doğan hakkındaki suskunluğunu bozdu.

30.10.2017 - 07:07
  1. Haberler
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Ünlü şarkıcı, Brezilya’da sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan eski eşine ateş püskürdü.

"MAHKEME KARARI VAR"

Karaca, 'Kasımdan bu yana hepimiz bir dram izliyoruz. Görüntülerini içim burkularak izledim. Ama bir insan ne yaparsa kendine yapar. Çocuğunu göstermiyor” diyorlar. Kızıma kötü örnek teşkil etmesinden ötürü mahkemeden 18 yaşına kadar babasıyla görüştürmeme kararı çıktı. Ben çocuğumu koruma altına almak mecburiyetindeyim. Şimdi neden televizyona çıkıp hiç görmedikleri bir çocuğun tartışmasını yapıyorlar?

"HALA ONUN BORÇLARINI ÖDÜYORUM"

Ben boşanırken, onun kendi ayakları üzerinde durması için gereken her şeyi yaptım. Mal mülk verdim. 1 milyon liralık borcunu ödedim ve hala ödüyorum. Bu ay eski şirketinin 5 bin liralık vergisini ödedim. Bunu kim biliyor?

"UYUŞTURUCU BAĞIMLIĞISI"

Bu adamın uyuşturucu bağımlılığı var, bu adam beni aldattı, bu adam beni dövdü ve ben bunları bir kez dahi konuşmadım. Ama artık yeter, üzerime gelmesinler. Kimse o haldeki adama değil çocuğunu göstermek, kedisini bile göstermez." diye konuştu.

Işın Karaca'dan Sedat Doğan açıklaması

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