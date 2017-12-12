taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.156
USD
3,8344
EURO
4,5135
ALTIN
153,43
PETR
65,1700

Isınmak için bankaya giren çocuklar polisi alarma geçirdi

Kadıköy'de bir banka şubesine ısınmak için giren iki çocuk, alarmı çaldırınca polis harekete geçti.

İHA | 12.12.2017 - 06:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde bulunan bir banka şubesinde meydana gelen olayda, yaşları 12 olan iki çocuk üşüdükleri için bir banka şubesine girdiler. Alarmı çalmayan banka şubesi içinde çocukları gören vatandaşlar, durumlarından şüphelenerek polisi aradılar.

Isınmak için bankaya giren çocuklar polisi alarma geçirdi

ISINMAK İÇİN GİRDİKLERİ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri banka içerisinde ısınan iki çocuğu bankadan çıkararak, ekip aracında gözetime aldı. Çocuklarla yapılan kısa soruşturmada, çocukların bankaya herhangi bir hırsızlık için değil, ısınmak için girdikleri öğrenildi. Bankada yapılan araştırmanın sonunda herhangi bir kayıp olmadığı anlaşıldı. İki çocuk ise Rıhtım Polis Merkezine götürüldü.

İÇERİDE TUVALETLERİNİ YAPMIŞLAR

Öte yandan soğuktan üşüyen bankaya giren çocukların, banka içerisine tuvaletlerini yaptıkları görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Isınmak için bankaya giren çocuklar polisi alarma geçirdi

İlginizi Çekebilir
TEM otoyolunda trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Stop lambasının yerinde köpek başı İZLE
Ankara'da bir otomobilin bagajında giderken kafasını sökülen stop lambasının yuvasından çıkaran köpek, görenleri hayrete düşürdü.
ABD Başkonsolosluğu önünde art arda protestolar
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını, kamyoncular ve taksiciler Sarıyer'deki konsolosluk önünde protesto etti.
Aynı yolda 15 dakika arayla ikinci kaza
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazadan 15 dakika sonra başka bir araç aynı bölgede şarampole yuvarlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

22
Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

14
AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

30
İsveç'te yılın kahramanı bir Türk kadını

İsveç'te yılın kahramanı bir Türk kadını

15
ABD Başkonsolosluğu önünde art arda protestolar

ABD Başkonsolosluğu önünde art arda protestolar

12
Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

5
İsrail binlerce Filistinli hastayı ölüme terk etti

İsrail binlerce Filistinli hastayı ölüme terk etti

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM