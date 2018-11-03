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Isınmak için kovada odun yakan çift zehirlendi: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaldıkları bağ evinde, soba kovasında odun yakarak ısınmaya çalışan yaşlı çift, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

DHA | 03.11.2018 - 14:02..
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Belenyaka Mahallesi'nde bağ evinde yaşayan Adem Karaoğlan ve eşi Keziban Karoğlan, dün saat 22.00 sıralarında ısınmak için açıkta duran soba kovasına odun koyarak yaktı.

EŞİ ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Saat 23.30 sıralarında uyanan Adem Karaoğlan, zehirlendiklerini fark etti. Eşini uyandırmak isteyen ancak başarılı olamayan Adem Karaoğlan, bitişik evde oturan kardeşi Mehmet Karaoğlan'dan yardım istedi. Mehmet Karaoğlan sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Keziban Karaoğlan'ın karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü belirlendi. Adem Karaoğlan ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Keziban Karaoğlan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Isınmak için kovada odun yakan çift zehirlendi: 1 ölü


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