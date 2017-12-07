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Isınmak için kovada yaktığı kömürden zehirlenerek öldü

Aksaray'da kalacak yeri olmadığı için Aksaray Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde uyuyan Afgan genç, ısınmak için kovada yaktığı kömürden zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA | 07.12.2017 - 14:01..
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Aksaray Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yaklaşık 3 ay önce çalışmaya başlayan 20 yaşındaki Aynullah Rahimi, dün gece ısınmak izin işyerindeki kömür sobasını yaktı. Ardından sobanın içindeki kovayı yattığı kanepenin yanına getirip uyudu.

Bu sabah işyerine gelen çalışanlar, Rahimi'yi hareketsiz halde buldu. Ardından polis ve 112 Acil Servis'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Rahimi'nin ısınmak için yatağının yanına koyduğu sobanın kovasından sızan karbonmonotsit gazından zehirlendiğini belirledi.

Isınmak için kovada yaktığı kömürden zehirlenerek öldü

"KALACAK YERİ OLMADIĞI İÇİN BURADA KALIYORDU"

Rahimi'nin cesedi otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Hal esnafından Adem Sert (40), işyerlerinde kaloriferlerin yandığını öne sürerek, şöyle dedi:
"Afgan genç, 3 aydır burada çalışıyor ve yatacak yeri olmadığı içinde burada kalıyordu. Kalorifer içeride yanıyordu, sıkıntı yoktu. Ancak kömürlü sobayı yakmış ve sobanın kovasını yatağının yanına götürmüş. O şekilde zehirlenmiş."

Isınmak için kovada yaktığı kömürden zehirlenerek öldü

Isınmak için kovada yaktığı kömürden zehirlenerek öldü

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