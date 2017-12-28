İzmir'in Bornova ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuk, ısınmak için yakılan ateşi canlandırmak için tiner dökünce, alevlerin arasında kaldı. Elbiseleri tutuşan çocuk, acı içerisinde çığlıklar atıp, sağa sola koştu, ardından da kendisini yola bıraktı. Küçük çocuğun yardımına çevredeki iş yeri çalışanları koştu.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yapılan müdahaleyle alevler söndürülürken, çocuk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, hava ambulansıyla Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Isınmak için yaktığı ateş yüzünden alev alev yandı

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada, olay anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.