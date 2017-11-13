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Isınmak için yaktıkları ateş otobüs durağını da yaktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde otobüs bekledikleri sırada ısınmak için lastik yakan 4 kişi durağında yanmasına sebep oldu.

13.11.2017 - 11:47
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Manisa'nın Selendi ilçesindeki Mollaahmetler Mahallesi'nde, gece otobüs bekleyen 4 kişinin ısınmak için yaktığı lastikler yüzünden otobüs durağı da alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma, ateş yaktığı tespit edilen C.K, S.K, M.K ve A.K'yı gözaltına aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

"Kamu malına zarar verme suçundan" gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki ifadelerinde, gece çok soğuk olduğunu ve ısınmak için yolda buldukları otomobil lastiğini yaktıklarını bu esnada alevlerin durağa sıçradığını söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen zanlılara Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari para cezası kesildi.

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