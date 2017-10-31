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İşitme engelli öğrenci serviste unutuldu

Tekirdağ'da, 6 saat boyunca serviste unuttuğu öğrenciyi hiçbir şey olmamış gibi evine bırakan servis şoförü serbest bırakıldı.

31.10.2017 - 14:13
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu'nda eğitim alan 7 yaşındaki işitme engelli E.Ç.'yi, annesi Leyla Ç., geçen cuma sabahı okula götürmesi için E.T. yönetimindeki servis aracına bindirdi. İddiaya göre, sürücü E.T., servistesi öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını evinin önüne park etti.

İşitme engelli öğrenci serviste unutuldu

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EVİNE BIRAKTI

Aradan geçen 6 saat sonra, sabah bıraktığı öğrencileri tekrar almaya gitmek için aracına binen E.T., içeride öğrenci E.Ç.'yi korkmuş halde görünce, hiçbir şey olmamamış gibi çocuğu evine götürüp bıraktı.

İşitme engelli öğrenci serviste unutuldu

ANNENİN DİKKATİYLE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Oğlunu servis aracından alan Leyla Ç., E.Ç.'nin beslenme çantasını açtığında sabah koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etti. Bunun üzerine okula giderek öğretmen ile görüşen anneye öğretmen, oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bu cevap karşısında şoke olan Leyla Ç., oğlunu servis aracına kendisinin bindirdiğini söyledi. Durumun bildirildiği okul yönetimini, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında öğrenci E.Ç.'nin araçtan inmediğinin fark edilmesi üzerine servis sürücüsü E.T., okula çağrıldı.

Sürücü, önce, öğrenciyi okula bıraktığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen sürücü bu kez öğrenciyi araçta unuttuğunu itiraf etti.

İşitme engelli öğrenci serviste unutuldu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Anne Leyla Ç., Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne giderek servis sürücüsünden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sürücü E.T., gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kıyma' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme E.T.'yi serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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