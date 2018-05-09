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İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Trabzon'da işitme engellilere yönelik açılan kursta 15 engelli, işaret diliyle hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor.

AA | 09.05.2018 - 16:58..
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Trabzon'da açılan kursa katılan işitme engellilere, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

İŞARET DİLİYLE EĞİTİM

Ortahisar İlçe Müftülüğünde görevli müezzin kayyım Selim Çolak ile işaret dili eğitmeni ve tercümanı Ömer Ayar, 2 yıl önce açılan kursta birlikte ders vermeye başladı.

Selim  Çolak ve Ömer Ayar, Lisansız İnsan Derneği'nde oluşturulan sınıfta, Hal Camisi D grubu Kur'an kursuna gelen işitme engellilere, Kur'an-ı Kerim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile temel din bilgisini işaret diliyle öğretiyor.

İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

ENGELLİLERE ULAŞMAK İÇİN KURS AÇTI

Selim Çolak, yaklaşık 5 yıl önce Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı işaret dili kursuna katılarak eğitim aldığını söyledi. Trabzon'a tayini çıkınca burada da yaşayan engellilere ulaşmak için kurs açılması talebinde bulunduğunu belirten Çolak, Müftülüğün de desteğiyle kursun açıldığını ifade etti.

İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

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