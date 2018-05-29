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İskeleye çıkarken düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da, çalıştığı inşaatta iskeleye çıkarken yere düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesi sonrasında yaşamını yitirdi. İşçinin iskeleden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 29.05.2018 - 10:10..
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Bağcılar'da bir inşaatta çalışan, evli ve 4 çocuk babası Yusuf Muhammet Ergenç, tahta iskeleye merdivenle çıkmak istedi. Ancak merdivenin kısa gelmesi üzerine tutunarak iskeleye çıkmaya kalkıştığı demirin eğilmesiyle 2,5 metreden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Yusuf Muhammet Ergenç, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

İskeleye çıkarken düşen işçi hayatını kaybetti ViDEO

5 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakım ünitesinde 5 gün yaşam mücadelesi veren Ergenç, hayatını kaybetti. Yusuf Muhammet Ergenç'in cenazesi, memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde toprağa dün toprağa verildi.

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