İskeleye çıkarken düşen işçi hayatını kaybetti

1964 yılından itibaren kapalı olan Büyükada'daki Prinkipo Rum Yetimhanesi, yeniden yapılandırılacak.

Adana'da bir tırın çekicisinde, kasanın tabanına yapılan zulaya gizlenmiş ve kokuyu engellemek amacıyla üzerine esans dökülmüş 76 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

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Sanatsal ve mimari güzellikleriyle Ayasofya

İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden biri olarak ön plana çıkan Ayasofya, en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor.