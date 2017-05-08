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İnşaatta işkence edilip ölüme terk edildi

Kocaeli Başiskele'de meydana gelen korkunç olayda bir restoranda komi olarak çalışan adam işkence edilmiş bir halde inşaatta bulundu.

08.05.2017 - 09:56
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Başiskele’de meydana gelen olayda bir inşaat alanında hareketsiz duran adamı gören vatandaşlar 112 ekipleri ve polise haber verdi.

MAKATINDA DOLGU MALZEMESİ BULUNDU

Olay yerine gelen 112 ekipleri öldüresiye dövülen, karnından bıçaklanan ve makat bölgesinde dolgu malzemesi bulunan adama ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

4.27 promil alkollü olduğu ve bir restoranda komi olarak çalıştığı öğrenilen adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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