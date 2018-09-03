İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavisi yapılan ve 'turizm zabıtası' olan köpeğe “Aslan” adı verildi.

İLK DEVRİYESİNİ ATTI

Özel üniforma giydirilerek 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan Aslan, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00-00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında zabıtalar ile huzur devriyesi atan ‘Aslan’ ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Kordonda gezinti yapan Şerife Varlışeflek adlı vatandaş, köpeğe yapılan şiddeti daha önce medyadan takip ettiğini, bu kadar kısa sürede iyileşmesine çok sevindiklerini söyledi. İnsanların hayvanlara işkence etmesinin topluma zarar verdiğini belirten Varlışeflek, “İnsanı, doğayı hayvanları sevmek gerekiyor. Fethiye Belediyesi’ni de tebrik ediyorum. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olurlar” diye konuştu.



