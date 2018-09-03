taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6077
Euro
7.66775
Altın
1196.115
Borsa
92723.4

İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

Muğla'da otomobilin arkasına bağlanarak işkence edilen köpek zabıta müdürlüğüne atandı.

İHA | 03.09.2018 - 01:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavisi yapılan ve 'turizm zabıtası' olan köpeğe “Aslan” adı verildi.

İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

İLK DEVRİYESİNİ ATTI

Özel üniforma giydirilerek 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan Aslan, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00-00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında zabıtalar ile huzur devriyesi atan ‘Aslan’ ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Kordonda gezinti yapan Şerife Varlışeflek adlı vatandaş, köpeğe yapılan şiddeti daha önce medyadan takip ettiğini, bu kadar kısa sürede iyileşmesine çok sevindiklerini söyledi. İnsanların hayvanlara işkence etmesinin topluma zarar verdiğini belirten Varlışeflek, “İnsanı, doğayı hayvanları sevmek gerekiyor. Fethiye Belediyesi’ni de tebrik ediyorum. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olurlar” diye konuştu.

İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

14
Şenol Güneş performansı beğenmedi

Şenol Güneş performansı beğenmedi

6
Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

3
Vali aracı sünnet olan şehit çocuğuna tahsis edildi

Vali aracı sünnet olan şehit çocuğuna tahsis edildi

6
İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

2
Yozgat'ta 5 daire kül oldu

Yozgat'ta 5 daire kül oldu

1
Kütahya'da yangın

Kütahya'da yangın

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM