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İşkence yapılan atın yardımına polis yetişti

Adana'da aç ve susuz bırakılıp işkence yapılan ata, polis, 3 kova su verip şefkat gösterdi. Perişan haldeki at, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

İHA | 24.08.2018 - 22:03..
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Türkocağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Seyhan Nehri kenarında gezen vatandaşlar metruk bir binanın bahçesinde ağaca bağlı haldeki atın gözünün iltihap içinde olduğunu fark ederek hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis atı gördükten sonra metruk binada kimse olup olmadığını kontrol etti. Ancak kimsenin olmadığı anlaşılınca atın tedavisi için Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bilgi verildi.

KÖR OLMAK İHTİMALİ VAR

Bu arada atın sağ gözünün yapılan işkenceden dolayı iltihap içinde olduğu görüldü. Ayrıca atın günlerdir aç ve susuz bırakıldığı için ayakta durmakta zorlandığı, iyice zayıfladığı gözlendi.

Polis, hayvana 3 kova su getirip kendi elleriyle içirdi. Bir süre sonra barınak yetkilileri gelerek atı alıp götürdü. Atın gözünü tamamen iltihap kapladığı, kör olma tehlikesi olduğu öğrenildi. Bu arada atın etrafında yoğun kan lekeleri de olması dikkat çekti.

İşkence yapılan atın yardımına polis yetişti

İşkence yapılan atın yardımına polis yetişti


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