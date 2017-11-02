İşkenceci Esad rejimi can almaya devam ediyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esad rejiminin Suriye'de geçen ay içinde en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü bildirdi.

ESAD REJİMİ ESİRLERE İŞKENCE UYGULUYOR

SNHR, yayımladığı raporda, ekim ayında Beşşar Esad rejiminin en az 20 kişiyi resmi ve gayriresmi tutuklama merkezlerinde öldürdüğünü duyurdu.





Raporda, iç savaşın başından bu yana işkencelerin sürdüğüne işaret eden SNHR, Şam kırsalında 4, Dera'da 8, Halep'te 4, İdlib, Hama, Humus ve Rakka'da birer kişinin geçen ay içinde işkenceye maruz kalarak, hayatını kaybettiğini belirtti.

HUKUKİ YARGILAMANIN YERİNE İŞKENCELİ İNFAZLAR

SNHR raporunda, ocak ayından bu yana toplam 206 kişinin işkenceden öldüğü ifade edilirken, Rusya'ya rejimin garantörü olması nedeniyle sahip olduğu sorumlulukları yerine getirme çağrısı yapıldı.

SNHR, geçen ayki raporunda da savaşın başladığı Mart 2011’den Eylül 2017'ye kadar geçen sürede 13 bin 104 kişinin işkence edilerek öldürüldüğünü bildirmişti.