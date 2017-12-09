İskender Pala'dan yeni roman: AbumRabum

Türk Edebiyatının usta kalemi İskender Pala üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan yeni kitabı AbumRabum, Roma, Kudüs ve İstanbul ekseninde bir casusluk romanı olarak değil, aynı zamanda Mezopotamya’nın sosyal, siyasi ve sanatsal tarihi gibi de okuyacaksınız.

İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden nefes nefese bir polisiye...

ABUMRABUM

Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Ortadoğu… İnsanlığın beşiği ve Hz. İbrahim’in ayak izlerini taşıyan yurtlar… Ve Müslümanlar üzerinden süregiden savaşlar… Bir bakıma Hz. İbrahim’in mirası peşindeki evlatlarının amansız mücadelesi…

BİR ORTADOĞU FOTOĞRAFI

Ortadoğu’da yalnızca fikirler, inanışlar, canlar değil, tarih de bir katliamın pençesinde. Artık hakikati görenler, Irak ve Suriye’de birinin kanı toprağa akarken uzaklarda kanı bitlenen birilerini, burada bir kurşun namludan fırladığında meçhul ülkelerde kabaran cüzdanları, burada annelerin ağıtları gözyaşlarına karışırken bir yerlere gizlice kaçırılan tarihi mirası fark edebiliyorlar. Oynanan oyuna insanlığın geçmişiyle hesaplaşması deniyor ama hakikatte geleceğini belirleme potansiyeline sahip.

İskender pala

Yazar: İskender Pala

Yayınevi: Kapı Yayınları

Syf: 528

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