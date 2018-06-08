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İskender Pala’nın doğum gününde dillere pelesenk romanı Od’dan 15 alıntı

Bugün İskender Pala 60 yaşında; ünlü romanı Od’dan yaptığımız 15 alıntı ile kutluyoruz…

Özel Haber | 08.06.2018 - 17:01..
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İskender Pala’nın doğum gününde dillere pelesenk romanı Od’dan 15 alıntı

iskender pala

Pala, ömrünün dolu dolu 59 yılını geride bıraktı. Başladığı yeni yaşının kendisine yeni cümleler kazandırmasını diliyor; Yunus’un romanı diye tabir edilen ünlü romanı Od’dan alıntılarla kutluyoruz…

İskender Pala’nın doğum gününde dillere pelesenk romanı Od’dan 15 alıntı

- ... yegâne doğru söz odur: Allah vardır ve Bir'dir.

(S.: 16)

*

- “Doğruluk mu daha büyük meziyettir, yoksa yiğitlik mi?" diye sorar, cevap ne olursa olsun, "Bütün insanlar doğru olsaydı yiğitliğe lüzum kalmazdı!" derdi.

(S.: 39)

*

- Biz görmüyoruz diye bu bahçenin bir Bahçıvanı yoktur diyemeyiz.

(S.: 20)

İskender Pala’nın doğum gününde dillere pelesenk romanı Od’dan 15 alıntı

- Allah yoksa sana bu canı kim verdi, toprağa bu bereketi, suya şu akışı, çimenlere rengi, şu vızıldayan arıya uçma gücünü, insana düşünmeyi, sevmeyi kim verdi?

(S.: 15)

*

- Yunus'um! Asalet doğruluktan değil duruluktan gelir. Körlük nankörlüktür. Bu dünyada marifet nefsi silmek değil, belki nefsi bilmektir.

(S.: 78)

*

- Sesimi kıstıkça sözümün yükseldiğini o vakit keşfettim.

(S.: 255)

İskender Pala’nın doğum gününde dillere pelesenk romanı Od’dan 15 alıntı

- Aldığın her nefes, keseden akmakta olan bir kum tanesi.

(S.:131)

*

- Uyan ey insan, her şey 'ben'den doğdu hep; benlikten doğdu... Bütün aptallıklar, bütün kötülükler benlikten doğdu.

(S.: 185)

*

- Geceler boyu yalnız ve sessiz beklerken pek çok şeyi yeniden düşünür insan.

(S.: 62)

İskender Pala’nın doğum gününde dillere pelesenk romanı Od’dan 15 alıntı

- Acıları tatlandırır; sevgi, bakırı altına keser.

(S.: 183)

*

- Kimisi bilmem der, bilir; kimisi bilir bilmezlenir. Kimisi bilmediğini bilmez, bilirim der; kimisi bildiğini bilmiyor zanneder.

(S.: 195)

*

- Yanlış olan, zor olan, hüsrana götüren kulun hata yapması değil, hatada ısrar etmesidir. Allah'ın bir değil, bin tövbe kapısı vardır.

(S.: 149)

İskender Pala’nın doğum gününde dillere pelesenk romanı Od’dan 15 alıntı

- Çevreni saran güvensizlik içinde nasıl çırpınır insan, nasıl korkar, bilemezsin..

(S.: 298)

*

- Allah bazen kederi kalplere bir sır diye koyar Yunus'um, kalplerin en karanlık köşesine...

(S.: 327)

*

- İnsanın omuzundaki en ağır yük cahillikti.

(S.: 349)

Damla Karakuş

[email protected]

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