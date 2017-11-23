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İskender Pala'nın Od ve Efsane kitapları

Yazar İskender Pala'nın 'Od' ve 'Efsane' romanları yayımlandığında kısa sürede çok satanlar listesine girdi.

23.11.2017 - 10:04
  1. Haberler
  2. Kitap

Edebiyatımızın önde gelen kalemlerinden İskender Pala'nın Od ve Efsane romanları hemen herkes tarafından keyifle okunan kitapların başında geliyor. Sadece bu iki romanıyla değil, yayımladığı her eserinde aynı başarıyı yakalayan Pala, günümüz edebiyatının üretken kalemlerin başında geliyor.

OD

Od bir Yunus Emre romanı. Gök kubbemizin her zaman parlayan ve hep çok sevilen, şiirleri gönülden gönüle dolup dilden dile dolaşan Yunus Emre, bu kez OD’un ana kahramanı. İskender Pala’nın ilim ve kültür adamı olmasının yanında, yazar kişiliğinin imbiğinden geçirilerek aşkın tahtına bir kez daha oturtuluyor.

KALBE DOKUNAN SATIRLAR

13. yüzyılın her bakımdan kavruk ve yanıp yıkılan ortamına Yunus Emre’nin gelişi tarihi atmosfer içerisinde hakiki anlamına kavuşturuluyor. Yıkıntılar ve yangınlar içinden bir gönül ve bir insanlık anıtının inşa edilişi cümle cümle anlatıyor ve elbette kalbe dokuna dokuna yol alıyor. Romanın her sayfasında Yunus’un hamlıktan saflığa geçişi okunuyor.

İskender Pala'nın Od ve Efsane kitapları

EFSANE

Bu kitapta
İstanbul, Gırnata, Madrid, Roma ve Akdeniz; aşk diliyle kuşatıldı.
Akdeniz, aşk kaleminin haritasıyla yeniden çizildi.
Kılıç kılıca, cevher çeliğe çarptı, varlık da yokluğa.
Ve hep bir yol vardı kalplerden denizlere.
Derin denizler, büyük aşklar için atlas olup dokundu.
İskender Pala, bir çağı ve o çağın efsanelerini dile döktü.
Barbaros Hayreddin Paşa'yı...
Sonra, bir gül sepeti getirdi.
Isırılmış üç elmayı anlattı.

İskender Pala'nın Od ve Efsane kitapları

Efsaneler bazen denizden,
Bazen aşktan ve ateşten gelirler.
Aşktan ve ateşten ve denizden gelenler,
Bazen ışık olurlar ve bütün zamanı aydınlatırlar…
Efsane kurmak kadar, efsaneyi yazmak da efsaneye dâhildir.
Bir çağı haritalarda bulamazsınız.
Derine, insana ve tarihin denizlerine açılmak gerekir.
Girdaplarda yüksek idealler saklanabilir.

Kitapları satın almak için http://www.everestyayinlari.com/ ya da http://www.dr.com.tr/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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