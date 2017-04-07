İskenderpaşa evet diyor

EVET!
Ve Esbâb-ı Hakîkî:
* Küreselleşme rüzgarının özgürlük, adalet ve hukukun üzerindeki tozlu, kireçlenmiş, kaskatı, adeta perçinlenmiş cürûfunu söküp, altındaki cevheri göstermeye başladığı için EVET!
* Hariçten ısmarlama dikilmiş, dikte edilmiş, doğal hareket etmemizi engelleyen kıyafetlere artık sığamadığımız için KAHRAMAN Maraş'ta dokunmuş kıyafete EVET!
* Ağacımıza aşılanmış GDO'lu doktrinler, toprağımıza zerk edilmiş suni kimyasal terkipler daha fazla meyvemizin tadını kaçırmasın, özümüzdeki lezzeti geri kazanalım diye EVET!
*Yozlaşmış, yıpranmış ve bîçâre toplum mühendisleriyle gerçek huzurun formül ve şifrelerini insaniyet adına paylaşalım diye EVET!
*NASA'ya sonsuzluğun keşfinin uzayın dip köşelerinde değil, gönüllerimizin engin deryasında olduğunu haykırmak için EVET!
Muharrem Nureddin Coşan