taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.679
USD
3,7380
EURO
3,9814
ALTIN
152,07
PETR
55,6600

İskenderpaşa evet diyor

İskenderpaşa referandumda EVET oyu kullanacağını açıkladı.

07.04.2017 - 08:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

sd

EVET!

Ve Esbâb-ı Hakîkî:

* Küreselleşme rüzgarının özgürlük, adalet ve hukukun üzerindeki tozlu, kireçlenmiş, kaskatı, adeta perçinlenmiş cürûfunu söküp, altındaki cevheri göstermeye başladığı için EVET!

* Hariçten ısmarlama dikilmiş, dikte edilmiş, doğal hareket etmemizi engelleyen kıyafetlere artık sığamadığımız için KAHRAMAN Maraş'ta dokunmuş kıyafete EVET!

* Ağacımıza aşılanmış GDO'lu doktrinler, toprağımıza zerk edilmiş suni kimyasal terkipler daha fazla meyvemizin tadını kaçırmasın, özümüzdeki lezzeti geri kazanalım diye EVET!

*Yozlaşmış, yıpranmış ve bîçâre toplum mühendisleriyle gerçek huzurun formül ve şifrelerini insaniyet adına paylaşalım diye EVET!

*NASA'ya sonsuzluğun keşfinin uzayın dip köşelerinde değil, gönüllerimizin engin deryasında olduğunu haykırmak için EVET!

Muharrem Nureddin Coşan

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

171
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

122
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

39
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

46
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

144
Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

6
Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM