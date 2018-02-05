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İskenderun'da şehit evinde yas

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

DHA | 05.02.2018 - 03:09..
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Şehidin Karayılan Mahallesi'ndeki evine gelen İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan anne Nuran Vurdal'a hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

İskenderun'da şehit evinde yas

Babası Ahmet Vurdal'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen 25 yaşındaki şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.

İskenderun'da şehit evinde yas

İskenderun'da şehit evinde yas

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