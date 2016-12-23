İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrilirken, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları da zarar gördü. İlçede dünden bu yana etkili olan ve şiddetini giderek artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

OTOBANDA 2 TIR DEVRİLDİ

İskenderun-Adana Otobanı'nda fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi.

DİREKLER BÜKÜLDÜ

Modern Evler Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerinin de büküldüğü gözlendi.

MOBESE KAMERALARI UÇTU

Bazı ağaçların kökünden sökülerek yolları kapatmasına neden olan fırtına nedeniyle, bazı MOBESE kameralarının da zarar gördüğü görüldü.

6 KİŞİ YARALANDI

Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı da öğrenildi. Bu arada, İskenderun Kaymakamlığı da ilçedeki okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.