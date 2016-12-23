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İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları hasar gördü.

AA | 23.12.2016 - 10:51
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrilirken, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları da zarar gördü. İlçede dünden bu yana etkili olan ve şiddetini giderek artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi

İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi

OTOBANDA 2 TIR DEVRİLDİ

İskenderun-Adana Otobanı'nda fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi.

İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi

DİREKLER BÜKÜLDÜ

Modern Evler Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerinin de büküldüğü gözlendi.

İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi

MOBESE KAMERALARI UÇTU

Bazı ağaçların kökünden sökülerek yolları kapatmasına neden olan fırtına nedeniyle, bazı MOBESE kameralarının da zarar gördüğü görüldü.

İskenderun'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 TIR devrildi

6 KİŞİ YARALANDI

Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı da öğrenildi. Bu arada, İskenderun Kaymakamlığı da ilçedeki okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

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