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İSKİ faturaları e-devlet üzerinden ödenebilecek

İSKİ, Türksat ve BKM arasında imzalanan protokol çerçevesinde abonelere, su faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebilme imkanı sağlandı

04.08.2017 - 12:47
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Türksat ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde aboneler su faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebilecek.

YENİ UYGULAMA

İSKİ'den yapılan açıklamada, bünyesindeki internet şubesi ile birçok alanda abonelerine hizmet veren İSKİ'nin fatura tahsilatında yeni bir uygulama başlattığı belirtildi.

İdare, Türksat ve BKM arasında imzalanan protokol çerçevesinde e-devlet üzerinden de fatura tahsilatı sisteminin devreye alındığına vurgu yapılan açıklamada, bu sayede abonelerin, faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebileceği kaydedildi.

3 BOYUTLU GÜVENLİK

Açıklamada, İSKİ'nin, ayrıca su faturalarının üzerine karekod koyarak, abonelerine 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi yöntemiyle daha hızlı ve güvenli fatura ödeme imkanı sağladığı vurgulandı.

İSKİ'nin e-devlet hizmeti verdiği alanlar, "Yeni abonelik başvurusu, abonelik i̇ptali başvurusu, i̇ndirimli abonelik başvurusu, başvuru takibi ve i̇ptali, abonelik borç ödeme, baraj doluluk oranları, su analiz raporu, abone bilgileri sorgulama, arıza ve bakım bilgisi sorgulama, fatura bilgileri sorgulama ve fatura ödeme." şeklinde sıralandı.

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