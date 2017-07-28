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İSKİ içme suyu iddialarını yalanladı

İSKİ, İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

28.07.2017 - 09:39
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ERMENİ

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarına yanıt verildi.

SÖYLENTİLERE İTİBAR ETMEYİN

Yapılan açıklamada; "İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Yapılan analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İçme suyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atık suyun karışması söz konusu değildir. İçme suyumuz arıtma tesislerimizden arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır. Bu tür söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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