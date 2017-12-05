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İSKİ'den don uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbullulara uyarıda bulundu.

AA | 05.12.2017 - 14:44..
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iski

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAZI TEDBİRLER ALINMASI GEREKMEKTEDİR"

"Sayaçların donmaya karşı korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Kar soğuğuna hazırlanarak, su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 çağrı merkezimizi arayabilirler."

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