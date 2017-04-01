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İskoçya Başbakanı referandum mektubunu imzaladı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, referandum mektubunu imzalarken Margaret Thatcher'a özendi.

01.04.2017 - 09:22
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İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın bağımsızlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkesinin ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesini talep eden mektubu imzaladı.

İskoçya Başbakanı referandum mektubunu imzaladı

SÜRECİ BAŞLATMA YETKİSİ VERİLDİ

Büyük Britanya'ya bağlı özerk yönetimi olan İskoçya, salı günü referandum için parlamentoda oylama yapıldı. 59’a karşı 69 oyla Başbakan Sturgeon’a yeniden referanduma gidilecek süreci başlatma yetkisi verilmişti.

İskoçya Başbakanı referandum mektubunu imzaladı

MARGARET THATCHER'A GÖNDERME YAPTI

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın referandum sürecini talep eden mektubu imzaladığı an bir fotoğraf çekildi. Bu pozun ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher’a bir gönderme olduğu iddia edildi.

İskoçya Başbakanı referandum mektubunu imzaladı

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