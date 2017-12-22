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İskoçya sirklerde yabani hayvanı yasakladı

İskoçya, Birleşik Krallık'ta sirklerde yabani hayvanların yer almasını yasaklayan ilk millet oldu.

DHA | 22.12.2017 - 14:41..
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İskoç Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa gereğince, gösterileri kapsamında yabani hayvanlar bulunan sirklerin ülkeye girmesi yasaklandı.

Tasarı, İskoçya çevre sekreteri Roseanna Cunningham tarafından tanıtıldı.
Söz konusu tasarının yapılan halk oylamasında yüzde 98’lik bir oranla desteklendiği görüldü.

"DÜNYAYA MESAJ VERDİK"

Cunningham, “Bu yasa gelecekte yalnızca İskoçya'da yabani hayvanların yer aldığı sirklerin gezmesini önlemekle kalmayacak. Dünyaya, artık vahşi hayvanların bu şekilde kullanımına göz yummayan, sayısı giderek artan ülkelerden biri olduğumuzu gösterecek önemli bir kanun.” dedi.

Yasa “yabani hayvan” tanımını tam olarak belirtmiyor yani, mahkemeler yasayı hayvanlara maksimum koruma sağlamak için daha genel bir şekilde yorumlayabilecek.

Bazı vatandaşlar, tasarının daha da ilerlemesi ve sirklerde yabani hayvanların yasaklanmasının yanı sıra, yırtıcı kuşların sergileme amaçlı kullanılmasının ve tazı yarışması gibi sporların yasaklanması gerektiğini söyledi.

"HAYVAN İSTİSMARI YASAKLANDI"

İskoç Yeşil Parti sözcüsü Mike Ruskell, şunları söyledi:

“İskoç parlamentosu Holyrood'un bu istismarın yasaklanması için dünyadaki düzinelerce ülkeyi destekleyen bir tasarıyı nihayet onaylamış olması beni çok mutlu etti. İskoç hükümeti artık sirklerde yabani hayvanların kullanılmasını yasaklamaya ve hayvan refahının tehlikeye atılacağı performansların düzenlenmesine dikkat etmeli.”

TASARI HENÜZ KABUL EDİLMEDİ

Birleşik Krallık’ın her yerinde sirklerdeki vahşi hayvan kullanımını yasaklamaya yönelik çağrıda bulunuluyor. 2013'te koalisyon hükümeti yasağı uygulamayı planladığını açıkladı. Ancak tasarı henüz kabul edilmedi.

İskoçya'daki oylamadan sonra, Uluslar arası Hayvan Hakları Savunucuları başkanı Jan Creamer:

"Halk böyle bir yasa talep etti ve İskoç Hükümeti ve Parlamentosu yabani hayvanların sirklerde kullanımını yasakladı. Bu arada İngiltere hala yaklaşık beş yaşında bir tasarının üzerinde oturmaya ediyor. Artık gecikme olmamalı, sirklerdeki acıyı durdurmanın vakti geldi"

İskoçya sirklerde yabani hayvanı yasakladı

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