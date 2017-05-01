İskoçya'da 1 Mayıs çırılçıplak denize girilerek kutlandı

'Mayıs Batışı' adıyla geleneksel olarak her yıl yapılan yüzme festivalinin aynı zamanda şans getirdiğine inanılıyor.

ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİLER

Sabaha karşı çekilen fotoğraflarda bazı öğrencilerin çırılçıplak denize girdiği görülüyor.

OXFORD'DA DA NEHRE KÖPRÜDEN ATLANDI

Yeryüzündeki en iyi üniversiteler arasında yer alan Oxford'da da bu sabah yine renkli görüntüler vardı. Yüzyılı aşkın bir süredir 1 Mayıs'ın dans edilerek kutlandığı Oxford Üniversitesi'nde, binlerce öğrenci ve kent sakini Magdalen College önünde gün ağarırken toplandı. Doyasıya eğlenen kalabalık, çeşitli dans gösterilerini izledi. Magdalen College'deki gelenek, 500 yıl öncesine dayanıyor. Bir başka gelenek, Cherwell Nehri'ne köprüden atlamaydı. Onlarca öğrenci, nehrin soğuk sularına kendini bıraktı.

ÜNİVERSİTEDE 1 MAYIS'TA ÖĞRENCİLER, DERSE GİRMEYİP KUTLAMA YAPIYOR

2005 yılında nehre atlayan 40 öğrenci yaralanınca, etkinlik askıya alınmıştı. Üniversitede her yıl 1 Mayıs'ta öğrenciler derse girmeyip kutlamaya katılıyor.