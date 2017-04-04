İskoçya'da 110 bin liralık park cezası

İskoçya'nın Dundee kentinde, arabasını annesininin yaşadığı apartmandaki özel garajın önüne park eden 28 yaşındaki Carly Mackie, bölgedeki park yerlerini işleten özel şirketin kendisinden para talep etmeye hakkı olmadığını söyleyerek her gün arabasının camına iliştirilmiş olarak bulduğu trafik cezalarını dikkate almadı.

MAHKEME HAKSIZ BULDU

Ancak şirket, bu apartmanda yaşamayan ve 18.500 sterline ulaşan borçlarını ödemeyi reddeden Mackie'yi geçen yıl mahkemeye verdi. BBC'nin haberine göre mahkeme, söz konusu şirketin yasal bir sözleşmeyle faaliyet yürüttüğünü belirterek Mackie'yi haksız bularak 24.500 sterlin (110 bin TL) ödemeye mahkum etti. Bunun Britanya tarihindeki en büyük park cezası olduğu belirtiliyor. Mackie'nin şimdiye kadar hiçbir cezaya itiraz etmediği belirtiliyor. Yargıç George Way, yazılı açıklamasında, "Modern yaşamda, park yeri, sadece hayatı kolaylaştıran bir şey değil aynı zamanda değerli bir emtia." dedi.