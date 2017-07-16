İskoçya'da bir ada satışa çıkarıldı

The Telegraph’ın haberinde, Atlantik Okyanusu’nda yer alan yaklaşık 2 bin hektarlık küçük toprak parçası için 4,25 milyon sterlin (yaklaşık 5,5 milyon dolar) talep edildiği kaydedildi.

Adanın uzunluğu 12,07 kilometre, genişliği ise 4,02 kilometre olarak verildi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TÜRÜ YAŞIYOR

Ulva adının, İskandinav dilinde Ullfur (Kurtlar Adası) sözcüğünden geldiği belirtilen haberde, adada 123 kuş türünün ve dünyada nadiren rastlanan diğer hayvan türlerinin yaşadığı, etraftaki okyanus sularında bol miktarda balık ve diğer deniz ürünlerine rastlandığı kaydedildi.

Habere göre adada 1950’li yıllarda inşa edilmiş bir malikâne, kilise, restoran ve farklı amaçlı daha 8 yapının bulunuyor. Anakaraya ulaşımın feribotla sağlandığı açıklanan haberde, bu bölgede sabit yolların bulunmadığı, ulaşım için quadro motosikletlerin ve traktörlerin kullanıldığı bilgisi verildi.