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İskoçya'da canlı Kawa heykeli yaptılar

Avrupa ülkeleri, terör örgütü yandaşlarının eylemlerine "gösteri özgürlüğü" adı altında izin vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 16:23..
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İskoçya'da canlı Kawa heykeli yaptılar

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD ve YPG mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı" ile Afrin özgürleştirdi.

Mehmetçik, teröristlere darbe üstüne darbe indirirken terör örgütü YPG/PKK’nın Avrupa ayağını oluşturan yapılarda eylem yaparak Türkiye'yi kötülemeye kampanyası başlattı.

İskoçya'da canlı Kawa heykeli yaptılar VİDEO

CANLI KAWA HEYKELİ

Son olarak İskoçya'nın Dundee şehrinde teröristler için canlı Kawa heykeli yapılarak Afrin'de öldürülen 3 bin 755 YPG'li terörist anıldı. Kaynak: Ensonhaber.com!!!

İskoçya'da canlı Kawa heykeli yaptılar

İskoçya'da canlı Kawa heykeli yaptılar

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