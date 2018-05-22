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İskoçya'da evsizler için köy kuruldu

Edinburgh kentinde, evsizlerin barınabileceği yeni bir köy inşa edildi.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 00:24..
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11 adet 2 odalı prefabrik evin bulunduğu köyde, ilk etapta 20 evsizin barındırılması hedefleniyor.

1-1,5 YIL KALACAKLAR

Edinburgh Belediyesi'nin Social Bite adlı vakfa bağışladığı arsaya kurulan evlere yerleştirilecek olan evsizlerin 12 ila 18 ay barındırılması planlanıyor.

Yardım sağlanan evsizlere, bu süre zarfında kendi evlerini bulabilecekleri finansal imkanları yaratmaları için destek de verileceği ifade ediliyor.

İskoçya'da evsizler için köy kuruldu

800 EVSİZE BARINAK

İndependent sitesinin haberine göre, Social Bite vakfı benzer evsiz köyleri oluşturarak İskoçya genelinde 800 evsize barınak sağlamayı hedefliyor.

Social Bite kurucusu Josh Littlejohn, projeyle ilgili olarak "Binlerce kişinin ve yüzlerce kurumun desteği sayesinde bu projeyi hayata geçirebiliyoruz. Ancak bu proje yapbozun sadece bir parçası. Evsizlik sorununu çözmek için toplumun her kesiminin birlikte çalışması gerekiyor" dedi.

İskoçya'da evsizler için köy kuruldu

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