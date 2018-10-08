İskoçya'da yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor

İskoçya'nın kaçınılmaz bir şekilde bağımsız olacağını vurgulayan Başbakan Sturgeon, "İkinci bir referanduma dönük çağrıların artacağına şüphe yok. Daha önce de söyledim, biz ikinci bir referandumun önünde engel olarak durmayız. İskoç Ulusal Partisi böyle bir teklifi kabul eder. AB içinde kalmak yönünde oy kullanmışken, kendimizi tamamen irademize aykırı şekilde AB’den çıkmış bulmak istemiyoruz" dedi.

Sturgeon, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brüksel'den bir anlaşmayla döndüğü zaman harekete geçecekleri sinyalini verdi.

YÜZ BİN KİŞİ BAĞIMSIZLIK İÇİN YÜRÜDÜ

İskoçya’nın başkenti Edinburgh'da ise, yaklaşık 100 bin kişi yeni bağımsızlık referandumu için yürüdü. Sokaklardan 'Ne istiyoruz? Bağımsızlık! Ne zaman? Hemen şimdi!' sloganları yükselirken, göstericiler İskoçya bayrakları taşıdı.

Yerel medya, İngiltere topraklarında yaşayan İskoçların gösteri için Edinburgh'a otobüsler ve trenlerle geldiğini bildiriyor.

2014'TEKİ REFERANDUMDA 'HAYIR' ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 5,5 milyon insanın yaşadığı İskoçya'da, 2014'teki bağımsızlık referandumundan yüzde 55,3 'hayır' oyu çıkmıştı. Birleşik Krallık'ta yapılan Brexit referandumunda ise İskoçların ezici tercihi Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana olmuştu.

İSKOÇLAR, BREXİT ETKİSİYLE AYRILABİLİR

Bugün yapılacak ikinci bir bağımsızlık referandumunda, Brexit öfkesiyle 'evet' oylarının fazla çıkabileceği belirtiliyor. İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki sancılı boşanma süreci, anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Taraflar, son zirvede birbirlerine rest çekti.

Müzakerelerin olumlu yürümesi halinde resmi ayrılık Mart 2019'da gerçekleşecek.