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İslahiye'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Gaziantep Islahiye'de sosyal medyadan PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

30.01.2017 - 14:14
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İslahiye'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK ile uzantıları KCK, PYD ve YPG propagandası yaptıkları gerekçesiyle savcılık talimatıyla E.Y., İ.C., C.B. ve N.B.'ninevlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda arama yapılan evlerde 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 10 CD, 1 flash disk, 3 hafıza kartı, ve 2 fotoğrafa incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri, şüphelilerden E.Y., İ.C. ve C.B.'yi gözaltına alırken, evinde bulunamayan N.B.'nin de yakalanması için çalışma başlattı.

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