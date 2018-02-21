taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.316
USD
3,7819
EURO
4,6626
ALTIN
161,88
PETR
65,2700

Islak yolda kayan midibüs devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda, sağanak yağmur nedeniyle ıslanan yolda seyir halindeki yolcu midibüsü devrildi.

İHA | 21.02.2018 - 21:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bodrum’dan Yatağan’a seyir halindeki Selahattin G. yönetimindeki 48 BB 1010 plakalı yolcu midibüsü, Korucuk Mahallesi’ne geldiğinde gün boyunca etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle ıslanan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILAR HASTANEDE

Kazada, midibüste yolculuk eden Gamze Cengiz (31), Mücahit Çıvgın (28), Hatice Oral (32), Gülcihan Akyol(41) ve Mert Akyol (22) yaralandı.

Islak yolda kayan midibüs devrildi: 5 yaralı

Yaralılar, ihbar verilmesi üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Milas ve Yatağan’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, ikisinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Islak yolda kayan midibüs devrildi: 5 yaralı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yardımcı doçentlik yasası Meclis'ten geçti
TBMM Genel Kurulu'nda, 35 bin 995 yardımcı doçenti ilgilendiren yasa kabul edildi.
Diyarbakır'da narkotik uygulaması
Diyarbakır'da hava destekli 345 polisin katılımıyla narkotik uygulamasına katılan polisler, çocuklara tatlı ikram etti.
Kangallar Afrin'e gidiyor
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip terörle mücadele etmeye hazırlanıyor.
İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu
Torbalı İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

397
Caner'den Robben'e şık çalım

Caner'den Robben'e şık çalım

178
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

190
Seçim ittifakının detayları

Seçim ittifakının detayları

332
Maçka Parkı'nda ağaç taşıma işlemleri sonlandırıldı

Maçka Parkı'nda ağaç taşıma işlemleri sonlandırıldı

161
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

232
Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM