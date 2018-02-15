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İslam'da ibadet hakkında bilinmesi gerekenler

Doç. Dr. Rahmi Telkenaroğlu, ‘İslam’ın İbadet Esasları’ kitabında İslam'da uyulması gereken birtakım kuralların genel çerçevesini çiziyor.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 12:27..
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İslam'da ibadet hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye’nin önemli ilahiyatçılarından olan Telkenaroğlu, üretmeye devam ediyor. Tasavvuf ve dini öğreti alanında yaptığı çalışmalarla bilinen yazarın yeni kitabı geçtiğimiz Ocak ayında Beyan Yayınları tarafından kitapseverlerle buluştu.

Konya’da 1975’te doğan Telkenaroğlu, 2001’de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2003’te Suriye/Şam Arap Dil Enstitüsü, 2009’da Konya Selçuk Üniversitesi İhtisas Merkezi’nde mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Telkenaroğlu, bir süre öğretmenlik yaptı.

İslam'da ibadet hakkında bilinmesi gerekenler

Halen Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik çalışmalarına ara vermeden sürdüren Telkenaroğlu’nun İslam İbadet Esasları kitabı iyi bir kaynak özelliği taşıyor.

Telkenaroğlu, kitabında İslam’da uyulması gereken temel kriterlerin üzerinde durarak yerinde saptamalar yapıyor.

İSLAM'IN TEMEL ESASLARI

İslam dininde çeşitli hadis ve konular mevcuttur. Son zamanlarda televizyon ekranlarında sık sık gördüğümüz kimi sözüm ona ilahiyatçılar İslam’ı kendi öğretilerine göre biçimlendiriyorlar.

Toplumun hangisine inanacağı ise genelde muğlakta kalıyor. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’de bütün soruların cevabı yatmaktadır. Dolasıyla, Telkenaroğlu’nun kitabı titiz çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır.

İslam'da ibadet hakkında bilinmesi gerekenler

Yazar, eserini oluştururken gerekli kaynak taramasını da yaparak, kapsamlı bir çalışmaya imza atmış. İslam’ın esaslarına dair son derece faydalı bilgiler içeren kitabı okumanızı öneririm.

İslamiyet, yukarıda da belirttiğimiz gibi ilahiyatçıların, yazarların ya da din görevlilerin farklı metotları ve söylemleri, bazı konuların açıklığa çıkmasını engelleyici unsurlara neden oluyor.

SICAKLIĞINI KORUYAN TARTIŞMALAR

İnsanlarımızın spekülasyonları gidermenin en iyi yolu doğru kaynakları ve kitapları okumaktan geçiyor. Sadece İslam için değil, diğer ilahi dinleri de hiç kimse kendi dünya görüşüne göre yorumlayamaz, yargılara varamaz. İslam’la ilgili içinden çıkılamaz bir konuya takıldığımızda bunun cevabını nerede ararız?

Birincisi bilgi ve birikimine çok güvendiğimiz din görevlisi olur, ya da Kuran-ı biliyorsak oradan yanıtlar aramaya çalışırız. Üçüncü bir seçenek olarak da, İslam’ı en iyi anlatan kitaplara başvururuz.

İslam'da ibadet hakkında bilinmesi gerekenler

Doç Dr. Rahmi Telkenaroğlu, İslam İbadet Esasları çalışmasını kaleme alırken bütün ana başlıkları kapsayacak biçimde şablon oluşturmuş. Yazar, günümüzde bile hâlâ çok tartışılan konulara parmak basıyor.

İslam’da mezheplerin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını ve aralarındaki temel farklılıklar, Cuma namazının hangi hallerde ve şartlarda farz olunduğu, gibi pek çok sorunun yanıtı kitapta yatıyor.

Rahmi Telkenaroğlu, İslam’ın temel esaslarına dair kılavuz niteliğindeki çalışması her bireyin mutlaka okumasında yarar görüyorum.

Yazar: Rahmi Telkenaroğlu

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: İncelem, araştırma

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 268

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Beyan Yayınları

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: er[email protected]

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